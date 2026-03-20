占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。金運アップの雑学について、解説します。お金を司る惑星「金星」西洋占星術は、惑星の動きを手掛かりに運命を導き出します。お金を司るのは「金星」。ギリシヤ神話では金星は愛と美の女神アフロディーテのこと。やがて、ローマ神話のヴィーナスと融合していきます。古代バビロニアやアッシリアではイシュタル、古代中国では太白と呼ばれ、いずれも戦いと豊穣の神とさ