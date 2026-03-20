中国メディアの快科技によると、中国の民間シンクタンク、胡潤研究院はこのほど、2026年版の「一代で財を築いた世界の女性起業家ランキング」を公表した。それによると、ランキングには、1月15日時点で10億ドル（約1590億円）を超える資産を持つ20カ国・150人の女性起業家が掲載された。トップは米ABCサプライのダイアン・ヘンドリックス氏（79）で、資産は240億ドル（約3兆8160億円）。一代で財を築いた女性起業家として2度目の世