元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖（49）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。この日でレギュラーを卒業した。真飛は24年4月から約2年間金曜レギュラーを務めた。レギュラー前の初回放送から同番組のファンだったといい、「見ている時にただただ楽しくていい番組だなと思って、いつか出たいと思っていた。ゲストで2回出させていただいてからのレギュラーだったんですけど、毎週毎週面白