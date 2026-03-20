日米首脳会談では、北朝鮮による拉致問題の即時解決について、高市首相から引き続きの理解と協力を求め、トランプ大統領から全面的な支持を得たということです。これについて、拉致被害者家族会の横田拓也代表（57）は、「イラン情勢をめぐり、難しい環境にある中、日米の首脳に拉致問題を解決する必要性、重要性を改めて確認していただいたことはありがたく思います」「今後、日米の外交努力によって早期に日朝首脳会談が実現し、