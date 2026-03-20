お笑いタレントの原口あきまさが２０日までに自身のＳＮＳを更新。長男の中学校卒業式に出席したことを明かした。原口はインスタグラムに「＃卒業おめでとう＃４兄弟＃長男＃原口ファミリー＃泣きべそ父ちゃん」とハッシュタグを付け、妻でタレントの福下恵美と長男との親子３ショットなどを載せたショートムービーをアップ。動画では長男の横で変顔を決める原口のショットに「いつの間にかまた一つ…逞（たくま）しく