世界的グループ「ＢＴＳ」が２０日午後１時、５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界でリリースし、７人完全体でのカムバックを果たした。７人は所属する「ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣ」を通じ、アルバムと今後の活動に関して語った。アルバムは２０２２年６月のアンソロジーアルバム「Ｐｒｏｏｆ」以来、３年９か月ぶり。７人は「わくわくと緊張もあるが、何より感無量だ。久しぶりに７人が集まって何かを一緒にできる