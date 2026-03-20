◆オープン戦ソフトバンク―広島（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・笹川吉康外野手が逆転の２点中前打を放った。２―３で迎えた４回２死二、三塁。第２打席に入ると、広島の２番手・常広が投じた初球のカーブを強振した。打球は中前へ抜け、走者は２人とも生還。プロ６年目を迎えた「ギータ２世」が、開幕１軍に向けアピールを続けている。