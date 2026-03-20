第９８回選抜高校野球大会の第２日（２０日）第２試合でプロ注目の右腕・織田翔希（３年）を擁する横浜（神奈川）が神村学園（鹿児島）に０―２と完封負けを喫した。織田がスコアレスの３回に捕まった。一死二塁から２番・田中（３年）に右中間に適時二塁打を浴びて先制点。さらに一死一、三塁から４番・川崎（３年）右翼に犠飛を運ばれて追加点を許した。その後は冷静さを取り戻すが、打線が相手エース・龍頭（３年）の前に