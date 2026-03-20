◆オープン戦中日―ロッテ（２０日・バンテリンドーム）中日・柳裕也投手は３回までに７９球を要し、４安打２失点で降板した。２７日の広島戦（マツダ）で２年ぶり２度目の開幕投手を務めることが決まっている右腕。本番を１週間後に控えた最後の調整登板も不安が残る内容となった。初回、２回と得点圏に走者を背負い、３回は先頭の高部に１２球粘られて四球。石伊が盗塁を阻止した直後の球を藤原に左前に運ばれると、西川に右