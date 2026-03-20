【モデルプレス＝2026/03/20】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが3月19日、自身のInstagramを更新。こうとの湖での散歩デートでの頬を寄せ合った密着ショットを公開した。【写真】登録者数180万人超YouTuber「ラブラブ」美人彼女と頬密着◆こう＆ピンちゃん、湖散歩デートの頬密着ショット公開ピンちゃんは「旅館の前の湖でお散歩」と記し、湖のほとりでのショットや動画を投稿。バックハグの体勢で自身が後ろを向