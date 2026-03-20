一口に「入学準備」といってもやることは、さまざま。必要なものを買いそろえたり、子どもの持ちものに名前をつけたり、学校や学童の説明会に出向いたりと、多岐にわたりますよね。今回は、先輩ママ&パパ聞いた、入学準備で大変だったこと、やっておいてよかったことを聞きました。算数セットが鬼門？入学準備で大変だったこと、失敗したことは？入学準備で苦労したことや、失敗したなと思ったことを調査。大きなジャンルわ