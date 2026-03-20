鯛尽くし会席 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。岡山からは瀬戸内海でとれた「サクラダイ」を堪能できる「めでタイ」料理を紹介します。 倉敷シーサイドホテルでは、海を望むレストランで豪華な会席料理が味わえます。 この時期のおすすめが瀬戸内海の「サクラダイ」が味わえる会席料理です。お造りやあら炊き、しゃぶしゃぶなど、タイ尽くしの料理が楽しめます。 （倉敷シー