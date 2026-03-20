【英国】 公共部門ネット負債（2月）16:00 予想87.5億ポンド前回-304.0億ポンド 【ユーロ圏】 ドイツ生産者物価指数（2月）16:00 予想0.2%前回-0.6%（前月比) 予想-2.7%前回-3.0%（前年比) ユーロ圏経常収支（1月）18:00 予想N/A前回146.0億ユーロ（季調済) ユーロ圏貿易収支（1月）19:00 予想N/A前回126.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回11