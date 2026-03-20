テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合い上限を試す 1.3807エンベロープ1%上限（10日間） 1.3803200日移動平均 1.3793100日移動平均 1.3767ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3736現値 1.3730一目均衡表・雲（上限） 1.367010日移動平均 1.366821日移動平均 1.3660一目均衡表・雲（下限） 1.3645一目均衡表・転換線 1.3640一目均衡表・基準線 1.3569ボリンジャー