【新華社ウルムチ3月20日】中国新疆ウイグル自治区ホータン地区ホータン県にこのほど、「大閘蟹」（上海ガニ）の稚ガニ18万匹が江蘇省から数千キロを移動して到着し、タクラマカン砂漠の養殖池に「入居」した。稚ガニを砂漠という新たな養殖環境にスムーズに適応させるため、現地では事前に池の浚渫（しゅんせつ）や水質調整などの準備を整えてきた。崑崙山脈に源を発する玉竜喀什（ユルンカシュ）川は、中国最大の砂漠、タ