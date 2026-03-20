【新華社漢中3月20日】中国陝西省漢中市で約100万ムー（約6万7千ヘクタール）にわたり菜の花が見頃を迎えた。黄金色の花畑と田園風景が生き生きと調和し、多くの観光客が散策や花見を楽しんでいる。（記者/都紅剛）