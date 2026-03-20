堺正章（79）が主宰するクラシックカーラリー「RALLY FORTISSIMO」（ラリーフォルティッシモ）の第3回大会が、世界的高級時計ブランド「FRANCK MULLER」の協力のもと、年間3大会の総合ポイントで王者を決定するシリーズ戦として開催されることが20日、発表された。この日は千葉県長柄町を中心としたルートの第1戦の開幕日で、23日まで開催。「クラシックカーの魅力は、実際に走らせてこそ伝わるものだと思っています」とし、「この