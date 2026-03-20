ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、韓国政府はロシア産の原油や石油製品のナフサの輸入を検討していると発表しました。原油のおよそ7割を「ホルムズ海峡」からの輸送に依存する韓国では、産業通商資源省がおよそ4年間停止していたロシア産原油とナフサの輸入再開に向けた検討を始めたと発表しました。韓国メディアは当局が石油大手4社と輸入再開の方法などについて議論したと報じています。背景には、原油価格の暴騰を抑えたい