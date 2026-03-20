キングコング西野亮廣（45）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。女性を口説くテクニックを明かした。MCのハライチ澤部佑（39）が「口説く場合はどうするんですか？西野テクニックというか」と聞き、MC神田愛花が「ありますよね？型が」と続けた。すると西野は「仕事の相談に乗る。向こうに話していただいて、『あ〜、なるほどね』とか。こっちからは話さない。そしてよく笑う」と明かした。そし
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