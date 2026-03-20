日本サッカー協会(JFA)は20日、3月下旬にウズベキスタン遠征を行うU-19日本代表メンバーを発表した。山口智監督が率いるU-19日本代表は、来年にウズベキスタンとアゼルバイジャンの共催で行われるU-20ワールドカップを目指すチーム。今月25日にU-19ウズベキスタン代表と対戦する。また30日には本来U-19アメリカ代表と対戦する予定だったが、アメリカの不参加が決定。ウズベキスタンと再戦することになった。28日にはFC Olympic