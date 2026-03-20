国際サッカー連盟(FIFA)の理事会は19日、FIFAが主催するすべての女子大会において、各チームに女性監督か女性コーチの配置を義務付ける新規定を承認したと発表した。新規定では、各チームは女性の監督、もしくは少なくとも1人の女性アシスタントコーチを必ず含めるほか、医療スタッフに最低1人の女性、さらにベンチ入りするチームスタッフのうち最低2人を女性とすることが求められる。対象は年代別・フル代表のナショナルチー