Mori Calliopeの新曲「黎明Compass」が、5月15日より公開の新作アニメーション『機動警察パトレイバー EZY』のオープニング主題歌に起用。また、同曲を使用した予告編も公開となった。 （関連：【映像あり】Mori CalliopeがOP主題歌を担当するアニメ『機動警察パトレイバー EZY』予告編） 本アニメは、2017年に製作決定を発表し、2024年9月に“2026年プロジェクト始動”を発表した『機動警察パトレ