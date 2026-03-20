俳優の小泉孝太郎（47）がテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。自身にとっての出会いの最終手段と考えていることを明かした。この日は元AKB48で女優の前田敦子とともにゲスト出演。あざと連ドラで“出会い居酒屋”での出会いが描かれる中、前田は「大人になると出会いなくなりますよね。楽しそう」とポツリ。小泉も「うらやましいなと思う時ありますよね？一回ぐらいはね（行ってみたい）