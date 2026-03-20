元AKB48で俳優の前田敦子が、自身初となる電子版写真集『前田敦子写真集Beste』を3月18日に発売し、主要ネット書店で1位を獲得するなど反響を呼んでいる。未解禁カットも特別公開され、“過去最大露出”に挑戦した意欲作として注目を集めている。【写真】抜群のボディラインを披露した前田敦子前田はAKB48の“絶対的センター”として一時代を築き、現在は俳優として活動。2025年に芸能活動20周年を迎えた節目として、2月13日に