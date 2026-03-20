女優前田敦子（34）が19日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。失恋やつらい経験を乗り越える方法について語った。前田は「私は時間が解決してくれるなって、すんなり思います。“今つらいけど、1カ月後多分大丈夫だろうな”（と考える）」と語った。南海キャンディーズ山里亮太は「向き合わないんだね？嫌だったことととか」と聞くと、前田は「そうですね。あんまり人にしゃべったりとかもし