イスラエルのネタニヤフ首相は「イランには、もう核や弾道ミサイル開発の能力はない」とイラン攻撃の成果を強調しました。【映像】イスラエル首相「イランに核開発の能力もうない」ネタニヤフ首相は19日、攻撃の理由としてきたイランのウラン濃縮や弾道ミサイル開発について、「すでにその能力はない」と述べ、目的を達したとの見方を示しました。イラン南部のガス田への攻撃についてはアメリカのトランプ大統領の求めに応じ