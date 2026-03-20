お笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（38）が19日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。NSC（吉本総合芸能学院）東京校17期として入ったもぐらが当時のおかしな同期を明かした。今回の企画は「色々あった同期芸人」で、2012年デビューのオズワルド、コットン、空気階段らが出演した。もぐらは「僕らの代だけNSCもおかしくて、コットンを中心とした10組ぐらいが勝手にオリジナルのTシャツみたいなのを