ジャルパックでは、北海道の大自然をEバイクサイクリングやカヤックなどで体感することができる「ナチュラルブランド北海道」を販売している。初夏と晩秋の2コースが設定されており、どちらも経験豊富なガイド付き。初心者でも安心して参加することができるという。ジャルパック「ナチュラルブランド北海道」網走湖周辺でEバイクサイクリング「ナチュラルブランド北海道」は、初夏の「網走&知床プラン」と晩秋の「網走&阿