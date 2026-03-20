超ときめき宣伝部の吉川ひよりが、3月18日に『超ときめき宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』（宝島社）を発売。20日に都内にて発売記念イベントを行い、自信作となった写真集の出来栄えをアピールした。【写真】1st写真集を手にひよりんスマイル♪2025年にリリースされた楽曲「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するなど、注目を集めるアイドルグループ「超ときめき宣伝部」。そのメンバーである吉川は、天真爛漫な