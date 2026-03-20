◆オープン戦ソフトバンク―広島（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢直之投手が、２回２／３を２失点で降板した。２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で開幕投手を務めることが決まっている右腕は、初回から１５０キロ前後の直球を連発した。１２日の前回登板・巨人戦（みずほペイペイ）でも手応えを得ていたフォークで三振もマーク。一球ずつ感触を確かめるように投げ込んだ。「試合のキーになりそうな