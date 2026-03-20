◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２０日・エスコン）ヤクルト・増田珠外野手が先制の中越えソロを放った。５番・右翼で先発。先頭で迎えた５回の第２打席、真ん中やや内寄り入ってきた初球の１４２キロ速球をフルスイング。打球は左中間のスタンドへ飛び込んだ。今年の対外試合１４試合目にして飛び出した１号を「気持ちで振りぬきました」と振り返った。ソフトバンクから移籍して３年目となる今季。右打席での勝負強い打撃