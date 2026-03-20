MORISAKI WINが、今年の7月にコンセプトライブ＜MORISAKI WIN BIRTHDAY CONCERT 〜WIN are the world〜＞を開催することを発表した。この公演は、MORISAKI WINがこれまで行ってきたライブ、コンサートでバンマスを務めてきた宮野弦士と村井一帆がそれぞれMORISAKI WINをプロデュースするというコンセプトになる。従来のライブとは一風変わった内容になりそうだ。これまでにミュージカル作品に数多く参加してきたMORISAKI WINだが、