カナダで女子世界選手権カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで19日（日本時間20日）に行われ、日本代表のロコ・ソラーレは中国を延長戦の末、8-7で下した。試合後、世界カーリング連盟がロコ・ソラーレの自撮り風動画をアップした。延長にもつれる大激戦だった中国戦。試合後に登場したのは藤澤五月と吉田夕梨花だった。自撮りのような形でカメラを向けると藤澤は「HITEAMJAPAN」「WEQUALIFIED」と報告。さ