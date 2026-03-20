◆センバツ第２日▽１回戦横浜０―２神村学園（２０日・甲子園）昨年のセンバツを制した横浜（神奈川）が神村学園（鹿児島）に敗れ、初戦で姿を消した。メジャーも注目する最速１５４キロ右腕の織田翔希投手が先発したが、３回に３安打を許して２失点。２３、２４年夏の甲子園４強の神村学園に主導権を握られ、打線も相手先発・龍頭汰樹の前に６安打完封負けに終わった。今大会では、昨夏の甲子園を制した沖縄尚学が開幕カ