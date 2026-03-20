U-21日本代表が3月の韓国遠征メンバーを発表日本サッカー協会（JFA）は3月20日、韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバー25名を発表した。大岩剛監督率いる若き日本代表の顔ぶれに、SNS上では「未来のA代表」「めっちゃ豪華だな」と反響が沸き起こっている。今回の遠征では27日にU-21アメリカ代表、29日にU-23韓国代表との国際親善試合に臨む予定。当初予定されていたトルコ遠征が中東情勢の緊迫化により取りやめとなったため、代