21日午後、ソウル光化門（クァンファムン）一帯が世界の視線が集まる巨大な野外公演の場となる。3年9カ月ぶりに7人の完全体となるBTS（防弾少年団）のカムバックショー『BTSカムバックライブ：ARIRANG（アリラン）』が開催されるためだ。2013年のデビュー当時、無名で中小芸能事務所（現HYBE）所属だったBTSは「Love Yourself」という一貫したメッセージで世界中の10代を魅了した。共同体的なグローバルファンダム「ARMY（アーミー