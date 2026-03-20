オーストラリア戦に向け最終調整する長谷川（左から2人目）ら＝シドニー（共同）【シドニー共同】サッカー女子のアジア・カップは21日にシドニーで決勝が行われ、2大会ぶり3度目の頂点を狙う日本は、開催国のオーストラリアと戦う。20日はシドニーで最終調整し、公開された冒頭ではボールを使った基礎練習などで汗を流した。FW田中（ロイヤルズ）はコンディション不良のため別メニューだった。記者会見した主将のMF長谷川（マ