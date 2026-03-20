お笑いコンビ・ＥＸＩＴが２０日、都内で単独ライブ「はつたんどく」（４月１９日、東京・有楽町よみうりホール、６月２１日、大阪・なんばグランド花月）の取材会を行った。なんばグランド花月では自身初の単独ライブとなる。ツッコミのりんたろー。は「神聖な場所なので、芸人として幸せを感じる。これが１０年後も２０年後も続いてたらうれしい」と語った。ボケの兼近大樹も「師匠たちが作ってきた場所。髪色も薄めにしよう