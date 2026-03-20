「JA794A」が帯同赤澤亮正経済産業大臣が日本時間2026年3月18日、公式SNSアカウントに「高市総理が搭乗された日本国政府専用機 をお送りしてから、日本国政府専用機予備機でアメリカに行って来ます」と投稿しました。この投稿に対し、多くの反響が寄せられています。【写真】えっ…これが赤澤大臣が投稿の「驚愕体制での渡米」全貌です我が国の政府専用機とともに投稿されたのは、ANA（全日空）のボーイング777-300ER「JA794A