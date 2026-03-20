春の訪れとともに、毎年多くの人を悩ませる花粉症。マスクや目薬、抗アレルギー薬……さまざまな対策グッズが市場に溢れているにもかかわらず、「なんとなくスッキリしない」と感じている人は多いのではないだろうか。そんな花粉症の"本当のつらさ"を数字で示した調査結果が発表された。特定非営利活動法人ミンイーが、デジタル漢方サービス『My Relief（マイリリーフ）』のLINEアカウント登録者4,566名を対象に実施したアンケート