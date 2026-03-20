日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、おなかも心も満たされるような言葉から、自然界の美しい生き物の名前まで用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。お□□り□□いい□□せみヒント：人や動