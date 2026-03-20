お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が18日に放送されたテレビ東京「あちこちオードリー」（水曜後11・06）に出演。大人気レギュラー番組に出演していた時に感じていた“違和感”を告白した。この日は、キングコングと同期の南海キャンディーズ・山里亮太が代打MCを務めてトークを展開した。西野の相方で梶原雄太が「“はねるのトビラ“で天下が獲れなかったのがターニングポイントだった」と切り出した。西野は