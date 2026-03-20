◇第98回選抜高校野球大会1回戦長崎西4―5滋賀学園（2026年3月20日甲子園球場）長崎西が“ノーヒットの呪縛”から解放されて先制した。初回一死一塁で3番・芦塚陽士内野手（3年）が中前打して先制点につないだ。長崎西は前回出場した1981年夏は後に西武―ダイエー―巨人―横浜で224勝して名球会左腕となる名古屋電気の工藤公康投手を前にノーヒットノーランで敗れており、51年夏以来75年ぶりの甲子園安打となった。「ベ