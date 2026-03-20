7人組グループ・BTSのRMさん（31）が、公演のリハーサル中に足首を負傷したことが20日、公式ファンコミュニティーサイト『Weverse』で発表されました。BTSは21日、韓国・ソウルで『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を予定していますが、RMさんはパフォーマンスを一部制限するということです。所属レーベル『BIGHIT MUSIC』は「RMは3月19日の公演リハーサル中に足首を負傷し、病院で精密検査と診察を受けました」と報告。「検査の