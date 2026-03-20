浜松オートの特別G1共同通信社杯「プレミアムカップ」は、20日が3日目。初日8着と大きく出遅れてた長田稚也（25＝飯塚）が、2日目3着で迎えた6Rで0Mオープンの8枠から鋭く追い上げて快勝。「何が何でも1着を取りたいと思って頑張った」と2着以下では予選敗退という究極の勝負駆けをクリアしてみせた。レース後は「やり切った。準決に進めてホッとしている」とニッコリ。エンジンに関しては「この時間帯で上がりタイムが出て