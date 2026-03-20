通勤する人たち＝1月、JR東京駅前【ブリュッセル共同】国際エネルギー機関（IEA）は20日、イラン情勢の悪化を受けた石油の供給混乱による経済的な影響を和らげるため、家庭や企業、政府に向けた対策の提言を発表した。在宅勤務の実施や公共交通機関の利用を呼びかけ、石油消費量の節約を促した。IEA加盟国は原油価格の高騰を受け、過去最大規模となる約4億バレルの石油備蓄の協調放出を始めた。だが、IEAは供給側の対策だけで