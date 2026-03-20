元AKB48で女優の前田敦子（34）がテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。人気俳優の恋愛観に痛烈なツッコミを入れる場面があった。この日は俳優の小泉孝太郎とともにゲスト出演。あざと連ドラを視聴する中、MCの山里亮太が「パートナーにどんな変化があったら怪しいなとか思うか？」と聞かれた小泉は「そこまであんまり考えてないですからね。“浮気してるんじゃないかな”とか。そうなっちゃ