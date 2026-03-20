【漫画】本編を読む人は誰しも、誰にも言えない気持ちを心の奥底にしまい込んで生きている。嫉妬、疑い、恨み、偏見、劣等感……。他人から見れば取るに足らないことかもしれない。しかし、本人にとっては大きな問題だ。『くらやみガールズトーク』（ウラモトユウコ：漫画、朱野帰子：原作/KADOKAWA）は、人生の岐路に立った女性の心の「くらやみ」を描き出す、一風変わった怪談短編集だ。第1章では、結婚という人生の節目で自