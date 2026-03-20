恋人ができたことを隠していても、恋する女性が発する「幸せオーラ」までは隠し切れないものです。自分では完ぺきなつもりでも、勘のいい女友達にはバレバレ…なんてことも。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「『絶対男ができただろ！』と女友達にバレバレな女子の変化」をご紹介します。【１】休みのとり方やパターンが変わる「決まった曜日に休みをとると『彼氏に合わせてるな』って気付く」（20