北朝鮮で、軍事境界線に近い最前線部隊への志願を高校卒業予定者に事実上強要する動きが各地で広がっている。米政府系の放送局、ラジオ・フリー・アジアが20日までに、内部消息筋の話として伝えた。最前線部隊は山岳地帯に位置し、訓練の厳しさや生活環境の劣悪さで知られる。同放送によると、咸鏡北道の住民は18日、「当局が卒業を控えた高級中学校（高校）生に対し、最前線部隊への志願を強く求めている」と証言。各地域で卒業学